Scontro tra due ultraleggeri dell’Aeronautica | i piloti morti Uno dei velivoli precipitato su un’auto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 7 marzo 2023) Appartenevano al 60esimo StormoMilitare i duescontratisi oggi alle porte di Roma causando il decesso dei due. In base a quanto si apprende uno dei due, utilizzati per l’addestramento, èsu una auto parcheggiata a poca distanza da alcune abitazioni mentre l’altro mezzo è caduto su un campo. Non risultano altri feriti. Nella tarda mattinata di oggi, informa l’Aeronautica, dueU-208 del 60/o Stormo di Guidonia, in volo nell’ambito di una missione addestrativa pre-pianificata, “sarebbero entrati in collisione, per cause al momento non note, precipitando al suolo in un’area nei pressi dell’aeroporto militare di Guidonia. I duepurtroppo sono deceduti nell’impatto. Sul posto sono intervenute ...