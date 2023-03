Scontro tra due ultraleggeri a Guidonia Morti i piloti | video

Leggi su panorama

(Di martedì 7 marzo 2023) Duesi sono scontrati all'altezza diMontecelio, centro alle porte di Roma. I due velivoli sono precipitati su un prato non lontano da via Longarina e iche erano a bordo sono deceduti nello schianto. L'incidente, secondo le prime informazioni, avrebbe coinvolto due aerei militari d'epoca. Dopo lo, uno dei due è finito in un prato, l'altro su una strada. I dueappartenevano al 60esimo Stormo dell'Aeronautica Militare. In base a quanto si apprende uno dei due velivoli, utilizzati per l'addestramento, è precipitato su una auto parcheggiata a poca distanza da alcune abitazioni mentre l'altro mezzo è caduto su un campo. Non risultano altri feriti. "Il pilota ha fatto qualcosa per evitare i palazzi, li ha schivati. Secondo me una manovra per graziarci, ...