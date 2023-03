Scontro tra due aerei dell’Aeronautica a Guidonia | morti i due piloti

(Di martedì 7 marzo 2023) Incidente tra duedi addestramento dell'Aeronautica nella zona diMontecelio. I velivoli del 60esimo Stormo, ad elica, sono precipitati per cause da accertare, in un prato tra via di Longarina e via Casal Bianco. I duea bordo dei due piccolimilitari d'epoca, hanno entrambi perso la vita. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 ed i carabinieri.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... eziomauro : Guidonia, scontro tra due aerei dell'Aeronautica militare durante un'esercitazione : morti i due piloti - la Repubb… - fattoquotidiano : Emanuela Orlandi, il fratello e la “trattativa tra Vaticano e procura per restituire il corpo”. Lo scontro tra Capa… - repubblica : Scontro tra due aerei dell'Aeronautica militare vicino a Roma: morti i due piloti - profilo_di : RT @tvstellare: Questo scontro tra Nicole e Roberta #uominiedonne - IlPrimatoN : Tragico incidente a Guidonia. I due aerei U-208 del 60° Stormo coinvolti erano impegnati in volo nell’ambito di una… -

La tragedia a Guidonia Montecelio, vicino a Roma. Le vittime sono il tenente colonnello Giuseppe Cipriano e il maggiore Marco Meneghello. Il cordoglio della premier ...due aerei, cosa è successo Dei due aerei che si sono scontrati in volo, uno è caduto in un campo in via Roma, in prossimità di un distributore Tiber (dove infatti si è creata una lunga ...Loi due velivoli ultraleggeri è avvenuto stamattina poco prima delle 11. Il velivolo ripreso dal video che sta girando in rete in questi minuti, è quello finitoalcune case. Secondo ...

Tragedia alle porte di Roma. Due ultraleggeri dell'Aeronautica militare, 60° Stormo di Guidonia si sono scontrati oggi all'altezza di Guidonia Montecelio. Morti i due… Leggi ...Giuseppe Cipriano e Marco Meneghello sono i due piloti deceduti questa mattina in seguito a un incidente aereo avvenuto nei cieli di Guidonia ...