Scontro tra aerei militari | chi erano i due i politi morti nell’incidente?

Un violento Scontro tra aerei militari è avvenuto questa mattina, martedì 7 marzo, a Guidonia, portando alla morte dei due piloti che erano alla guida dei mezzi. L'incidente è avvenuto nel corso di una missione addestrativa pre-pianificata, a pochi chilometri dall'aeroporto della cittadina, dove ha base il 60esimo Stormo dell'Aeronautica Militare.

