Scontro tra aerei militari a Guidonia | morti i due piloti

AGI - Tragedia nei cieli di Guidonia Montecelio, vicino a Roma. Due piloti a bordo di altrettanti aerei dell'Aeronautica Militare - nel corso di una esercitazione che impegnava quattro velivoli in tutto - sono morti dopo essersi scontrati mentre sorvolavano l'area attraversata da via della Longarina. Le vittime sono il tenente colonnello Giuseppe Cipriano, del 60esimo stormo di Guidonia e il maggiore Marco Meneghello, stessa appartenenza. Il primo aereo è caduto in un campo in piena campagna, fuori dal centro abitato, mentre il secondo, impressionanti le immagini, è precipitato su un'autovettura parcheggiata fra le case all'altezza di viale Roma e via delle Margherite. Il mezzo è andato un fiamme e, solo per miracolo, non ci sono state altre vittime. Sul posto, oltre il 118, la polizia e i ...

