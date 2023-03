Scontro tra aerei militari a Guidonia | morti i due piloti

Leggi su agi

(Di martedì 7 marzo 2023) AGI - Una missione addestrativa 'pre-pianificata' è finita in tragedia per i dueesperti dell'Aeronautica Militare,entrambi adopo unoin volo sopra la base militare mentre si trovavano ai comandi di due velivoli leggeri modello U-208 Siai Marchetti. Una tragedia che poteva avere conseguenze ancora più drammatiche per i residenti di quella che è conosciuta come la ‘città dell'Aria', proprio perché nata intorno alla base militare dell'Aeronautica, se uno dei duenon fosse riuscito ad evitare una palazzina del centro abitato finendo il volo nella stradina in via Longarina senza causare altre vittime. L'altro velivolo è invece caduto su un campo a pochi metri dall'aeroporto. In via Longarina il piccolo aereo ha distrutto un'autovettura parcheggiata sotto ad una delle ...