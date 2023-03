Scontro tra aerei dell’Aeronautica a Guidonia | morti i due piloti Un velivolo precipita tra le case

(Di martedì 7 marzo 2023) Due ultraleggeri si sono scontrati oggi all’altezza diMontecelio , centro alle porte di Roma. I due velivoli sonoti su un prato non lontano da via Longarina e iche erano a...

- repubblica : Scontro tra due aerei dell'Aeronautica militare vicino a Roma: morti i due piloti - infoitinterno : Scontro tra ultraleggeri,morti 2 piloti, velivoli 60esimo Stormo - VideoFonteUff : Scontro tra due aerei ultraleggeri a Guidonia, morti i due piloti

Due piloti dell'Aeronautica militare sono morti nello schianto tra i due aerei che stavano pilotando durante un'esercitazione nei cieli di Guidonia Montecelio, precipitati al suolo dopo uno scontro. Dopo lo scontro, uno dei due è finito in un prato, l'altro su una strada, tra le case. Non ci sarebbero altre persone coinvolte. Sono due ultraleggeri del 60esimo Stormo dell'Aeronautica Militare.

Scontro tra ultraleggeri, morti i due piloti Agenzia ANSA

Due velivoli si sono scontrati mentre erano in volo: uno è precipitato nei campi, l'altro nel centro abitato Due aerei militari ultraleggeri si sono scontrati oggi a Guidonia Montecelio, nei pressi de ...Due ultraleggeri si sono scontrati oggi all'altezza di Guidonia Montecelio, centro alle porte di Roma. I due velivoli sono precipitati su un prato non lontano da via Longarina e i piloti che… Leggi ...