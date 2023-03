Scontro tra aerei, così il pilota dell’Aeronautica ha evitato la strage di bambini di un asilo (Di martedì 7 marzo 2023) Schianto tra aerei, il pilota eroe evita la strage. Nella mattinata di oggi, martedì 7 marzo 2023, due piloti sono morti in seguito allo Scontro tra due aerei superleggeri dell’Aeronautica Militare. Si tratta del tenente colonnello Giuseppe Cipriano, di Guidonia ma romano d’origine, e del maggiore Marco Meneghello, effettivi al 60esimo Stormo. La tragedia è avvenuta a Guidonia, vicino Roma, durante un’esercitazione che impegnava in tutto quattro velivoli. Uno dei due aerei è caduto in un campo in piena campagna, lontano dal centro abitato. L’altro, invece, è precipitato fra le abitazioni all’altezza di viale Roma e via delle Margherite centrando un’automobile. Il mezzo è andato in fiamme e solo per miracolo non ci sono altre vittime. Sul posto sono giunti, oltre al ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 7 marzo 2023) Schianto tra, ileroe evita la. Nella mattinata di oggi, martedì 7 marzo 2023, due piloti sono morti in seguito allotra duesuperleggeriMilitare. Si tratta del tenente colonnello Giuseppe Cipriano, di Guidonia ma romano d’origine, e del maggiore Marco Meneghello, effettivi al 60esimo Stormo. La tragedia è avvenuta a Guidonia, vicino Roma, durante un’esercitazione che impegnava in tutto quattro velivoli. Uno dei dueè caduto in un campo in piena campagna, lontano dal centro abitato. L’altro, invece, è precipitato fra le abitazioni all’altezza di viale Roma e via delle Margherite centrando un’automobile. Il mezzo è andato in fiamme e solo per miracolo non ci sono altre vittime. Sul posto sono giunti, oltre al ...

