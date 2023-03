Scontro tra aerei Aeronautica Militare a Guidonia, morti i piloti (Di martedì 7 marzo 2023) Incidente tra due aerei di addestramento, ad elica, dell'Aeronautica Militare nella zona di Collefiorito nei pressi di Guidonia Montecelio. I velivoli del 60esimo Stormo sono precipitati per cause ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 7 marzo 2023) Incidente tra duedi addestramento, ad elica, dell'nella zona di Collefiorito nei pressi diMontecelio. I velivoli del 60esimo Stormo sono precipitati per cause ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tg3web : Due piloti dell'Aeronautica militare sono morti questa mattina in uno scontro tra velivoli ultraleggeri a Guidonia,… - eziomauro : Guidonia, scontro tra due aerei dell'Aeronautica militare durante un'esercitazione : morti i due piloti - la Repubb… - fattoquotidiano : Emanuela Orlandi, il fratello e la “trattativa tra Vaticano e procura per restituire il corpo”. Lo scontro tra Capa… - inews__24 : #Guidonia, due morti in uno scontro tra aerei. Auto in fiamme dopo lo schianto di uno dei due ultraleggeri. - BernardShakey11 : RT @Radio1Rai: #Guidonia (Roma) Scontro tra 2 aerei dell’Aeronautica militare durante un’esercitazione. Morti i piloti. Uno si è schiantato… -