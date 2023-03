Scontro in volo tra due ultraleggeri dell'Aeronautica Militare, 2 morti (Di martedì 7 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Drammatico incidente aereo nei cieli di Guidonia, nel Lazio, dove due ultraleggeri dell'Aeronautica Militare si sono scontrati e sono precipitati. I due piloti sono entrambi morti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, i soccorritori del 118, la Polizia e i Carabinieri.I due aerei U-208 appartenevano al 60mo Stormo ed erano in volo nell'ambito di una missione di addestramento.“La notizia della morte dei due piloti dell'Aeronautica Militare nell'incidente aereo avvenuto a Guidonia, nei pressi di Roma, ci riempie di tristezza. A nome del Governo esprimo le mie più profonde condoglianze e la mia vicinanza alle famiglie, ai colleghi del 60esimo Stormo e all'intero corpo ... Leggi su iltempo (Di martedì 7 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Drammatico incidente aereo nei cieli di Guidonia, nel Lazio, dove duesi sono scontrati e sono precipitati. I due piloti sono entrambi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, i soccorritori del 118, la Polizia e i Carabinieri.I due aerei U-208 appartenevano al 60mo Stormo ed erano innell'ambito di una missione di addestramento.“La notiziaa morte dei due pilotinell'incidente aereo avvenuto a Guidonia, nei pressi di Roma, ci riempie di tristezza. A nome del Governo esprimo le mie più profonde condoglianze e la mia vicinanza alle famiglie, ai colleghi del 60esimo Stormo e all'intero corpo ...

