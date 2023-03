Scontro in volo tra due aerei militari, uno finisce su un centro abitato: morti i due ufficiali piloti (Di martedì 7 marzo 2023) Sono un maggiore e un tenente colonnello dell’aeronautica militare i due piloti morti, questa mattina, poco prima delle 12, nell’incidente aereo a Guidonia Montecelio. I due ufficiali erano ciascuno alla guida di aerei ultraleggeri del tipo Siaei Marchetti 208 con motori ad elica, quando, per cause ancora al vaglio di chi indaga, si sarebbero toccati precipitando. Entrambi i velivoli hanno preso fuoco nell’impatto con il suolo. Uno e’ precipitato su un prato in via Casal Bianco, l’altro ad alcuni chilometri, nel centro abitato in via delle Margherite a Guidonia Montecelio, travolgendo un’auto parcheggiata. Sia l’aereo che la vettura si sono incendiati. Sul posto sono accorsi i mezzi di soccorso ma per i due piloti non c’e’ stato nulla da fare. Sul posto gli agenti di ... Leggi su ildenaro (Di martedì 7 marzo 2023) Sono un maggiore e un tenente colonnello dell’aeronautica militare i due, questa mattina, poco prima delle 12, nell’incidente aereo a Guidonia Montecelio. I dueerano ciascuno alla guida diultraleggeri del tipo Siaei Marchetti 208 con motori ad elica, quando, per cause ancora al vaglio di chi indaga, si sarebbero toccati precipitando. Entrambi i velivoli hanno preso fuoco nell’impatto con il suolo. Uno e’ precipitato su un prato in via Casal Bianco, l’altro ad alcuni chilometri, nelin via delle Margherite a Guidonia Montecelio, travolgendo un’auto parcheggiata. Sia l’aereo che la vettura si sono incendiati. Sul posto sono accorsi i mezzi di soccorso ma per i duenon c’e’ stato nulla da fare. Sul posto gli agenti di ...

