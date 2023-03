Scontro in volo tra due aerei dell’Aeronautica Militare (Di martedì 7 marzo 2023) È successo poco fa a Guidonia (RM): due ultraleggeri dell’Aeronautica Militare si sono scontrati in volo durante un’esercitazione e sono precipitati. Morti i due piloti, ma poteva essere una strage. Sul posto ci sono i Vigili del Fuoco per spegnere l’incendio che ne è derivato. Ecco la diretta di REPUBBLICA sul luogo del disastro (clicca Il Blog di Giò. Leggi su ilblogdigio (Di martedì 7 marzo 2023) È successo poco fa a Guidonia (RM): due ultraleggerisi sono scontrati indurante un’esercitazione e sono precipitati. Morti i due piloti, ma poteva essere una strage. Sul posto ci sono i Vigili del Fuoco per spegnere l’incendio che ne è derivato. Ecco la diretta di REPUBBLICA sul luogo del disastro (clicca Il Blog di Giò.

