Scontro in volo tra due aerei dell’Aeronautica militare a Guidonia: morti i piloti (Di martedì 7 marzo 2023) Scontro in volo tra due aerei dell’Aeronautica militare: la tragedia si è consumata in corrispondenza dello spazio aereo che sovrasta Guidonia Montecelio, vicino Roma. Dopo essersi schiantati al suolo, gli ultraleggeri hanno preso fuoco. Scontro tra due aerei in volo dell’Aeronautica militare a Guidonia Un drammatico incidente si è consumato nei cieli di Guidonia Montecelio, vicino Roma, poco dopo le ore 12:00 di martedì 7 marzo. Due aerei dell’Aeronautica militare Piaggio 208, che facevano parte del 60esimo stormo, si sono improvvisamente scontrati l’uno contro l’altro mentre erano in volo. Lo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 7 marzo 2023)intra due: la tragedia si è consumata in corrispondenza dello spazio aereo che sovrastaMontecelio, vicino Roma. Dopo essersi schiantati al suolo, gli ultraleggeri hanno preso fuoco.tra dueinUn drammatico incidente si è consumato nei cieli diMontecelio, vicino Roma, poco dopo le ore 12:00 di martedì 7 marzo. DuePiaggio 208, che facevano parte del 60esimo stormo, si sono improvvisamente scontrati l’uno contro l’altro mentre erano in. Lo ...

