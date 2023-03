Scontro fra aerei militari | morti i piloti | “Hanno evitato i palazzi | sono eroi”

Leggi su velvetmag

(Di martedì 7 marzo 2023) Tragedia alle porte di Roma, dove dued’epoca siscontrati all’altezza di Guidonia Montecelio, il 7 marzo, eprecipitati. Idell’Aeronautica Militare che erano a bordo. Si tratta del tenente colonnello Giuseppe Cipriano e del maggiore Marco Meneghello. Dopo loavrebbero manovrato per evitare le case, e dunque una strage. Sul posto polizia, carabinieri e personale del 118. I dueappartenevano al 60° Stormo dell’Aeronautica Militare. In base alle prime informazioni, un velivolo è precipitato su un’auto parcheggiata a poca distanza da alcune abitazioni mentre l’altro mezzo è caduto su un campo. Non risultano feriti. Giuseppe Cipriano (a sinistra) e Marco Meneghello. Foto Twitter @robertapinottiI testimoni ...