Scontro a Guidonia tra aerei, un testimone: "Ho visto un'ombra e poi è venuto giù" (Di martedì 7 marzo 2023) commenta Due aerei militari si sono scontrati in volo all'altezza di Guidonia Monte Celio , alle porte di Roma , e i piloti sono morti nello schianto. A 'Pomeriggio Cinque' , un testimone ha ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 7 marzo 2023) commenta Duemilitari si sono scontrati in volo all'altezza diMonte Celio , alle porte di Roma , e i piloti sono morti nello schianto. A 'Pomeriggio Cinque' , unha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : Profonda tristezza per la morte dei due piloti nell’incidente avvenuto questa mattina alle porte di Roma. A nome di… - Tg3web : Due piloti dell'Aeronautica militare sono morti questa mattina in uno scontro tra velivoli ultraleggeri a Guidonia,… - eziomauro : Guidonia, scontro tra due aerei dell'Aeronautica militare durante un'esercitazione : morti i due piloti - la Repubb… - Gigliom57 : RT @localteamtv: Scontro tra aerei militari a Guidonia Montecelio, morti i due piloti: diretta video - RossEleven : RT @ChrisRicchiuti: #Guidonia: scontro tra aerei militari in volo, purtroppo i piloti sono morti nello schianto. Uno dei due guidatori ha c… -