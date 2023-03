Sciopero generale l’8 marzo in tutta Italia: i treni, bus e metro a rischio e le fasce garantite città per città (Di martedì 7 marzo 2023) I sindacati di base hanno indetto uno Sciopero generale per mercoledì 8 marzo 2023, in coincidenza con la giornata internazionale della donna. L’agitazione durerà, con modalità variabili, per tutta la giornata e coinvolgerà in particolare i settori della scuola, della sanità e del trasporto pubblico, tanto su base nazionale quanto locale, con modalità diverse in questo caso da città a città. Possibili disagi quindi per chi si deve spostare all’interno o tra diverse città del Paese. «La precarietà nella vita e nel lavoro è divenuta una piaga per interi strati sociali ma lo è ancora di più per le donne, colpite oltremodo da una disparità salariale e precarietà senza precedenti», scrive nell’annuncio dello ... Leggi su open.online (Di martedì 7 marzo 2023) I sindacati di base hanno indetto unoper mercoledì 82023, in coincidenza con la giornata internazionale della donna. L’agitazione durerà, con modalità variabili, perla giornata e coinvolgerà in particolare i settori della scuola, della sanità e del trasporto pubblico, tanto su base nazionale quanto locale, con modalità diverse in questo caso da. Possibili disagi quindi per chi si deve spostare all’interno o tra diversedel Paese. «La precarietà nella vita e nel lavoro è divenuta una piaga per interi strati sociali ma lo è ancora di più per le donne, colpite oltremodo da una disparità salariale e precarietà senza precedenti», scrive nell’annuncio dello ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... INPS_it : Informazione di servizio. Sciopero generale mercoledì #8marzo di tutti i settori lavorativi pubblici, privati e coo… - Agenzia_Italia : In Francia un milione in piazza contro la riforma delle pensioni Manifestazioni in tutto il Paese con interi settor… - valigiablu : Francia, le proteste contro la riforma delle pensioni (e cosa ci dicono dell’Italia) | @vero_gennari - infoitinterno : Sciopero generale 8 marzo 2023, chi si ferma, perché e quali sono le città coinvolte - rackire : @InfoAtac domani 8 marzo, per caso c’è lo sciopero generale? -