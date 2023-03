Sciopero doppiatori | la protesta va avanti Saltato l’episodio in italiano di The Last of Us su Sky

(Di martedì 7 marzo 2023) Theof Us (Us Sky) Nella giornata di oggi si conclude la seconda settimana consecutiva didel settore doppiaggio in Italia. L’ANAD (Associazione Nazionale Attoriper salvaguardare un’eccellenza, tutelare l’umanità di un mestiere e salvare la qualità contro condizioni contrattuali ritenute obsolete e un quadro normativo non sufficiente alla tutela dei professionisti. Unoche sta avendo già le prime ripercussioni per i telespettatori. Ieri il consueto appuntamento con un nuovo episodio indi Theof Us (il settimo), in onda su Sky Atlantic in contemporanea con la messa in onda su HBO, è. Giocoforza, subiranno ritardi nella trasmissione in lingua italiana anche gli ultimi due episodi. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... solocine : I doppiatori annunciano una nuova settimana di sciopero - RunAtOnce : RT @RunAtOnce: NEWS - Anad Associazione nazionale attrici e attori doppiatori: Le ragioni dello sciopero dell'intero settore sono alimentat… - iconanews : I doppiatori annunciano una nuova settimana di sciopero - Profilo3Marco : RT @rtl1025: ?? Ancora una settimana di sciopero dei #doppiatori italiani che protestano per il rinnovo del contratto nazionale. L'azione di… - glooit : I doppiatori annunciano una nuova settimana di sciopero leggi su Gloo -

Ancora una settimana dideiitaliani che protestano per il rinnovo del contratto nazionale. L'azione di protesta, appena decisa in occasione di una assemblea unitaria, è stata promossa dalle ...... a causa di un nuovoindetto da Anad, l'Associazione nazionale attrici e attori. Dunque, è sospesa al sesto episodio la programmazione della versione doppiata, fino a quando non ...... oppure si parla del recentedei, che come sappiamo è in corso da un paio di settimane, per la rivalutazione del contratto. Come sappiamo il doppiaggio, specie in paesi come l'...

Il rapporto di odio e amore con il lavoro, il nuovo Rdc e lo sciopero dei doppiatori Linkiesta.it

Ancora una settimana di sciopero dei doppiatori italiani che protestano per il rinnovo del contratto nazionale. (ANSA) ...Tutti i fan di The Last of Us, la serie tratta dall'omonimo videogame che sta spopolando in tutto il mondo, si saranno accorti, ieri sera, con l'uscita settimanale del nuovo episodio di serie, di un d ...