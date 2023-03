Sciopero 8 marzo | treni e autobus a rischio caos | ecco le fasce orarie garantite in Toscana

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Sciopero generale 8 marzo, mezzi e città a rischio disagio. Da Atm a Milano ad Atac a Roma - fffitalia : Domani sciopero per la giustizia climatica in tutto il mondo Ecco le piazze in Italia, controlla anche qui quelle c… - infoitinterno : Sciopero 8 marzo 2023 trasporti e scuola: Roma, Milano, Napoli, Torino e Bologna, orari e fasce di garanzia - infoitinterno : Sciopero Generale dell'8 Marzo: disagi su mezzi pubblici, treni e anche nelle scuole - CittaPienza : RT @CittaPienza: ?? Informiamo che mercoledì 8 marzo ci sarà uno sciopero generale indetto a livello nazionale da alcune sigle sindacali. I… -

Per la giornata di mercoledì 8si prevedono disagi sulla rete dei trasporti pubblici e privati...scende in piazza in 37 città italiane contro la violenza maschile sulle donne e ogni forma di violenza di genere. Slogan di quest'anno "Se ci fermiamo noi, il mondo si ferma". Uno..."D'ora in poi solo acqua e sale" Giornata della donna, stop al lavoro produttivo e domestico: i motivi dellofemminista dell'8...

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...