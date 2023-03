Sciopero 8 marzo 2023, a rischio scuola e trasporti: news e orari (Di martedì 7 marzo 2023) (Adnkronos) – trasporti e scuola a rischio caos domani, 8 marzo, per lo Sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private. Linee degli autobus, dei tram e delle metropolitane potranno subire rallentamenti, ritardi, cancellazioni di corse e addirittura chiusura di alcuni servizi. Lo stop di 24 ore è stato indetto dalle organizzazioni sindacali Cub, Cobas, Si Cobas, Slai Cobas, Sgb, Usb e Us. La motivazione, in collegamento con la giornata internazionale delle donne, riguarda “il peggioramento della condizione generale di vita delle donne a partire dalla condizione di lavoro nel nostro Paese, che investe tutti gli altri ambiti: sociale, familiare, culturale”. Ad incrociare le braccia, per l’intera giornata, saranno “tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori in tutti i settori pubblici, ... Leggi su italiasera (Di martedì 7 marzo 2023) (Adnkronos) –caos domani, 8, per logenerale di tutte le categorie pubbliche e private. Linee degli autobus, dei tram e delle metropolitane potranno subire rallentamenti, ritardi, cancellazioni di corse e addirittura chiusura di alcuni servizi. Lo stop di 24 ore è stato indetto dalle organizzazioni sindacali Cub, Cobas, Si Cobas, Slai Cobas, Sgb, Usb e Us. La motivazione, in collegamento con la giornata internazionale delle donne, riguarda “il peggioramento della condizione generale di vita delle donne a partire dalla condizione di lavoro nel nostro Paese, che investe tutti gli altri ambiti: sociale, familiare, culturale”. Ad incrociare le braccia, per l’intera giornata, saranno “tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori in tutti i settori pubblici, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Pensioni, domani la Francia si ferma per protestare contro la riforma di Macron - SkyTG24 : Sciopero generale 8 marzo, mezzi e città a rischio disagio. Da Atm a Milano ad Atac a Roma - fffitalia : Domani sciopero per la giustizia climatica in tutto il mondo Ecco le piazze in Italia, controlla anche qui quelle c… - mdlyma : RT @genovatoday: Sciopero 8 marzo: Amt non aderisce, a rischio treni, scuola e sanità - ADM_assdemxmi : RT @rep_milano: Sciopero dei trasporti mercoledì 8 marzo, a Milano possibili disagi: ecco le fasce a rischio -