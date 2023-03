Sci: quarto podio per Vinatzer in Coppa Europa, è terzo nel gigante di Gaellivare (Di martedì 7 marzo 2023) Gaellivare, 7 mar. - (Adnkronos) - quarto podio in Coppa Europa per Alex Vinatzer nel gigante di Gaellivare. Vinatzer, già terzo dopo la prima manche, ha mantenuto il rendimento costante ed è arrivato al traguardo con 31 centesimi di distacco dal vincitore, lo svizzero Marco Fischbacher che ha totalizzato il tempo di 2'01?02, seguito dal norvegese Kaspar Kindem, staccato di 10 centesimi. Una buona prestazione per il finanziere della Val Gardena, che dimostra la sua crescita fra le porte larghe. Ottavo posto per Tommaso Sala, a 1?04 da Fischbacher, nono per Hannes Zingerle a 1?05. Alex Hofer si piazza invece al 18/o posto con 1?47 di svantaggio, seguito da Tobias Kastlunger con 1?53. Luca Taranzano è 29/o, mentre Simon ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 marzo 2023), 7 mar. - (Adnkronos) -inper Alexneldi, giàdopo la prima manche, ha mantenuto il rendimento costante ed è arrivato al traguardo con 31 centesimi di distacco dal vincitore, lo svizzero Marco Fischbacher che ha totalizzato il tempo di 2'01?02, seguito dal norvegese Kaspar Kindem, staccato di 10 centesimi. Una buona prestazione per il finanziere della Val Gardena, che dimostra la sua crescita fra le porte larghe. Ottavo posto per Tommaso Sala, a 1?04 da Fischbacher, nono per Hannes Zingerle a 1?05. Alex Hofer si piazza invece al 18/o posto con 1?47 di svantaggio, seguito da Tobias Kastlunger con 1?53. Luca Taranzano è 29/o, mentre Simon ...

