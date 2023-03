(Di martedì 7 marzo 2023), 7 mar. - (Adnkronos) - Maireha vinto lofemminile di(Fin) valevole per il circuito di. La francese, grazie al tempo complessivo di 1'42?60, ha ribaltato gli esiti della prima metà di gara, scalzando dalla vetta la norvegese Andrine Maarstoel, alla fine seconda a 8 centesimi. Terza posizione per la svedese Moa Bostroem Musssener, leader della classifica di specialità con 421 punti, attardata di 33 centesimi. Ottima prestazione di Beatrice, quarta in rimonta: la 20enne poliziotta di Trento ha firmato un'ottima manche decisiva, terminata con il secondo tempo, in risalita di quattro posizioni rispetto alla prima metà di gara, sfiorando il terzo podio in carriera per 20 centesimi. Quattro complessivamente le azzurre in top ten: ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : Grandiosa Sofia Goggia, orgoglio italiano! - TV7Benevento : Sci: Coppa Europa, Lamure vince slalom di Suomu e Sola 4/a - - TV7Benevento : Sci: quarto podio per Vinatzer in Coppa Europa, è terzo nel gigante di Gaellivare - - PressReview99 : Sci alpino, tutti i qualificati dell'Italia per le Finali di Coppa del Mondo a Soldeu nella velocità - OA Sport… - FVGlive : Da oggi partono le Finali di Coppa del mondo di sci Paralimpico a #SellaNevea Scopri il programma??… -

... componendo appositamente il brano strumentale Faster & Beyond, e sia nel 21 che nel 2022 ha suonato al parterre delladel Mondo diAlpino in Alta Badia. Ice Vibes, con le sue note piene di ...Questo weekend ultima tappa prima dell'atto conclusivo della stagione. Le donne sono ad Are in Svezia, uomini in gara a Kranjska ...... componendo appositamente il brano strumentale Faster & Beyond, e sia nel 21 che nel 2022 ha suonato al parterre delladel Mondo diAlpino in Alta Badia. Ice Vibes, con le sue note piene di ...

SuperG femminile in Norvegia, l'Austria si prende tutto il podio RaiNews

Condividi questo articolo:Suomu, 7 mar. – (Adnkronos) – Maire Lamure ha vinto lo slalom femminile di Suomu (Fin) valevole per il circuito di Coppa Europa. La francese, grazie al tempo complessivo di 1 ...La francese Marie Lamure festeggia la prima vittoria della carriera in slalom in Coppa Europa. La giovane transalpina ha trionfato in Finlandia a Suomu, tornando sul gradino più alto del podio dopo ol ...