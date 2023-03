Sci alpino | Coppa Europa 2023 | la francese Lamure vince lo slalom di Suomu | quarta Beatrice Sola

(Di martedì 7 marzo 2023) LaMariefesteggia la prima vittoria della carriera inin. La giovane transalpina ha trionfato in Finlandia a, tornando sul gradino più alto del podio dopo oltre quattro anni dall’ultima volta, quando si impose nel gigante parallelo di Tignes nel 2019.ha rimonta una posizione rispetto alla prima manche, battendo proprio la leader di metà gara, la norvegese Andrine Maarstoel, che ha accusato alla fine un ritardo di 8 centesimi dalla vincitrice. Terzo posto per per la svedese Moa Bostroem Mussener, che ha accusato un ritardo di 33 centesimi. Ottimaposizione per(+0.53). L’azzurra ha rimontato quattro posizioni nella seconda manche, precedendo la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PressReview99 : Sci alpino, tutti i qualificati dell'Italia per le Finali di Coppa del Mondo a Soldeu nella velocità - OA Sport… - RSIsport : ?????? Nuovo serio infortunio per Aline Danioth. La 24enne urana si è rotta il legamento crociato anteriore del ginoc… - contattogiorgi : Sci alpino femminile 2022-2023 - Elena Curtoni | Sofia Goggia quarta Coppa del Mondo di discesa - - vdaufficiale : La Valle d'Aosta presente ai Campionati Italiani Vigili del fuoco di Sci Alpino e Nordico, Snowboard e Sci alpinism… - Calciodiretta24 : Sci alpino, finali di Coppa del Mondo a Soldeu: gli italiani qualificati -

... componendo appositamente il brano strumentale Faster & Beyond, e sia nel 21 che nel 2022 ha suonato al parterre della Coppa del Mondo diin Alta Badia. Ice Vibes, con le sue note piene di ...... in luoghi dove i costi già elevati della neve e della pratica sportiva subiranno incrementi consistenti, tanto da permettere l'accessibilità dellounicamente ad una ridotta élite, così ...Negli ultimi anni i maggiori incrementi di temperatura si sono registrati nell'arco. L'... Nella stagione sciistica 2022 - 2023 per la prima volta nella storia dellonel calendario di Coppa ...

Sci alpino, tutti i qualificati dell'Italia per le Finali di Coppa del Mondo a Soldeu nella velocità OA Sport

Alex Vinatzer conquista il quarto podio della carriera in Coppa Europa, chiudendo al terzo posto il gigante di Gaellivare in Svezia. Per l’altoatesino è il secondo piazzamento tra i migliori tre nella ...Il 90% degli impianti alpini usa l'innevamento artificiale e cresce il numero di comprensori dismessi. L'associazione ambientalista fa ...