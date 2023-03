(Di martedì 7 marzo 2023) Non ha, Elly, nello zainetto sostitutivo di quello rubatole in treno tempo fa, una strategia precostituita rispetto al

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gabrieligm : Alle #primarie aperte del PD hanno partecipato gli elettori dei Cinque Stelle che hanno fatto sbandare il partito v… - NadiaMAI4 : RT @GIANGI774: @DanielaDaffin @danieledv79 @NemNemecsek @WomanWithPen @CristinaMolendi @Paroledipaola @GianpieroScanu @convivioblog @ninabe… - CedroneBruno : RT @metaanto: Il servilismo delle sinistrate verso uomini schiavisti. Nota le differenze #TRUMP2024 #serracchiani #Boldrini #Bonino #BibleB… - Marisab79879802 : RT @ChrisRicchiuti: Sondaggi #6marzo Cresce l’area di #Governo ?????? Effetto #Schlein: esodo grillino verso il PD, sposta il suo partito sem… - xios271 : @elleuca_ Più probabile che elettori di +Europa si siano diretti verso il PD per l'attenzione della Schlein verso i… -

... i due partiti di Carlo Calenda e Matteo Renzi (lo scioglimento per un movimento unico) che ... che probabilmente risente a sua volta della recente elezioni dia segreteria Dem, che ...La spintaun mondo ideale, ammesso che sia ideale, non è sostenibile. C'è un eccesso di ... Che ne pensa del nuovo Pd targato, anche il partito della sinistra italiano è vittima della fine ......7% ( - 1,3), accusando il colpo del riposizionamento a sinistra del Pd targato. ... hanno tutti perso lo 0,8, andato probabilmentePd e terzo polo. - -

Schlein verso l’assemblea del 12, con gli occhi fissi al ruolo della minoranza interna Il Foglio

«Dobbiamo riscoprire una parola fondamentale: redistribuzione. Delle ricchezze, del sapere, del potere, del tempo». Così ...trombato alle ultime elezioni e pieno d’ira verso il compagno Letta che lo ha fatto correre addirittura in un collegio uninominale in Toscana. «Durante i festeggiamenti per Schlein ho visto alcune ...