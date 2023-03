Schlein svela il suo piano economico | torna il marxismo

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 7 marzo 2023) Mi ha scritto una anziana dolce lettrice di Milano: “Non so perché, mi fa paura questa. Così, sensazioni”. Perché è cattiva, le ho risposto e lei: “Ecco, si sente a pelle”. Cattiva come chi agita lo stato, ossia il potere, come una clava. Cattiva come una ricca che pratica l’equità coi soldi degli altri, dei poveri. Reduce dalla manifestazione fiorentina “contro la violenza” in cui si è esaltata nel tripudio di cori per le foibe, Tito, Stalin, le Brigate Rosse e i fasci appesi, corre dal ciambellano di partito Fabio Fazio e che ti fa? Annuncia la redistribuzione dei redditi, la vecchia idea di tutti i marxismi, quello stalinista come quello maoista o cambogiano o da centro sociale idiota. Idea catastrofica, sempre sulla pelle di chi ricco non è.è cresciuta nella bambagia comunista e non se lo dimentica: tutto in lei è curatissimo, è ...