Schlein potrebbe nominare Bonaccini presidente per non far scappare i riformisti (Di martedì 7 marzo 2023) Elly Schlein non pare entusiasta ma rendendosi conto che la richiesta della minoranza è molto forte alla fine dovrebbe proporre a Stefano Bonaccini la presidenza del Pd. In effetti ci sono mille precedenti: chi vince il congresso governa il partito, chi lo perde assume il massimo ruolo d garanzia. La neosegretaria aveva invece proposto al suo avversario nel congresso di ricoprire la carica di vicesegretario probabilmente per vincolare la (grossa) minoranza in quella che in gergo si chiama «gestione unitaria» del partito, un modo per stroncare sul nascere velleità di rivalsa o anche solo un'opposizione montante secondo l'inveterata prassi foriera di nuove guerre civili. Ma l'aria non è questa. Dalle parti di Bonaccini si assicura infatti «piena lealtà» alla leader pur nel rispetto delle distinzioni tra maggioranza e minoranza, il che ...

