Schlein abbraccia Conte e lo divora | Pd-M5s | il sondaggio è uno choc

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 7 marzo 2023) L'hata sorridente e soddisfatto, Giuseppe. Ma a poche ore dal rendez-vous antifascista in piazza a Firenze, viene il dubbio che non abbia ancora capito che Ellysia un "bel problema" più per lui e il suo Movimento 5 Stelle che per il governo Meloni, come pomposamente annunciato dalla neo-segretaria del Pd nella notte delle primarie vinte contro Bonaccini. Consiglio all'ex premier: dare una occhiata all'ultimoQuorum / Youtrend per Sky Tg24 che tra i molti dati sottolinea come l'onda dellastia già scavando un fossato tra dem e 5 Stelle, destinato forse a diventare una voragine nei prossimi giorni. Punto uno: il governo si conferma in ottima salute, con il 44% che dà un giudizio positivo dell'esecutivo a 4 mesi dall'insediamento. Con una piccola, ...