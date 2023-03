Schillaci: “Investire in prevenzione per la sostenibilità del Ssn” (Di martedì 7 marzo 2023) (Adnkronos) – “Sono fortemente convinto che Investire in prevenzione sia fondamentale per avere meno malati in futuro a vantaggio della salute pubblica, a vantaggio della salute delle persone e anche della sostenibilità del nostro sistema sanitario nazionale”. Lo ha ribadito il ministro della Salute, Orazio Schillaci, oggi a Roma nel suo intervento alla presentazione dei Numeri verdi di pubblica utilità attribuiti alle società scientifiche Sin (nefrologia), Sigo (ginecologia e ostetricia), Anmco (cardiologia ospedaliera) e Soi (oftalmologia), accreditate presso il ministero della Salute e affiliate alla Federazione delle società medico scientifiche italiane (Fism). Un’iniziativa lanciata in vista delle “quattro giornate di salute pubblica che si celebrano in questo mese – ha ricordato – e che riguardano il 9 il rene, ... Leggi su italiasera (Di martedì 7 marzo 2023) (Adnkronos) – “Sono fortemente convinto cheinsia fondamentale per avere meno malati in futuro a vantaggio della salute pubblica, a vantaggio della salute delle persone e anche delladel nostro sistema sanitario nazionale”. Lo ha ribadito il ministro della Salute, Orazio, oggi a Roma nel suo intervento alla presentazione dei Numeri verdi di pubblica utilità attribuiti alle società scientifiche Sin (nefrologia), Sigo (ginecologia e ostetricia), Anmco (cardiologia ospedaliera) e Soi (oftalmologia), accreditate presso il ministero della Salute e affiliate alla Federazione delle società medico scientifiche italiane (Fism). Un’iniziativa lanciata in vista delle “quattro giornate di salute pubblica che si celebrano in questo mese – ha ricordato – e che riguardano il 9 il rene, ...

