(Di martedì 7 marzo 2023) (Adnkronos) – “Torniamo a parlare di prevenzione”, del suo ruolo cruciale, “con il lancio didi utilità pubblica in occasione delle quattro giornate di salute pubblica che si celebrano in questo mese e che riguardano il 9 il rene, il 14 il cuore, il 23 l’oftalmologia e il 28 l’endometriosi”. Si tratta di “strumenti importanti. Dobbiamo darne pubblicità attraverso i media, i canali social, ma anche attraverso il, sensibilizzando i familiari e gli amici”. E’ l’invito lanciato dal ministro della Salute, Orazio, oggi a Roma nel suo intervento alla presentazione deidi pubblica utilità attribuiti alle società scientifiche Sin (nefrologia), Sigo (ginecologia e ostetricia), Anmco (cardiologia ospedaliera) e Soi (oftalmologia), accreditate ...

Schillaci: "Al via nuovi Numeri verdi, usateli e fate passaparola" Adnkronos

Milano, 7 mar. (Adnkronos Salute) – "Torniamo a parlare di prevenzione", del suo ruolo cruciale, "con il lancio di Numeri verdi di utilità pubblica in occasione delle quattro giornate di salute pubbli ...