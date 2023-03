(Di martedì 7 marzo 2023) Divieto assoluto di circolazione praticamente in tutto il comune, nessuna deroga per la serata, i giorni feriali o festivi: lecon l’ordinanza numero 27 del sindaco sono state messe peralda. Inascoltate le richieste dell’Asi - ’motoclub Storico Italiano – che riunisce oltre 150.000 soci – e gli appelli al presidente Mattarella: per le classic car si apre il periodo più buio di. Già perché la nuova fascia verde della capitale ora si estende quasi fino al raccordo anulare ed è la più grande d’Europa. Un territorio immenso che non fa distinzione fra le rarestoriche, certificate a norma di legge, e le normali vetture vecchie. Così, anche se le classiche asono ...

Schiaffo alle auto d’epoca, Roma le mette al bando per sempre FormulaPassion.it

