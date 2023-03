Scarlett Johansson, Penelope Cruz e Owen Wilson nella nuova commedia di Nancy Meyers? (Di martedì 7 marzo 2023) Scarlett Johansson, Penelope Cruz, Owen Wilson e Michael Fassbender potrebbero prendere parte al nuovo film diretto da Nancy Meyers e distribuito su Netflix. Il progetto dovrebbe avere un costo compreso tra i 130 e i 150 milioni di dollari e segnerebbe il ritorno alla regia di Nancy Meyers dopo Lo stagista inaspettato, uscito nel 2015. La regista è nota per aver diretto Genitori in trappola, L’amore non va in vacanza e What Women Want – Quello che le donne vogliono. Come riportato da The Hollywood Reporter, l’attuale titolo di lavorazione del film è Paris Paramount e Netflix non ha ancora rilasciato commenti a tal proposito. A quanto pare, la storia è incentrata su un giovane regista-sceneggiatore di talento che si ... Leggi su cinemaserietv (Di martedì 7 marzo 2023)e Michael Fassbender potrebbero prendere parte al nuovo film diretto dae distribuito su Netflix. Il progetto dovrebbe avere un costo compreso tra i 130 e i 150 milioni di dollari e segnerebbe il ritorno alla regia didopo Lo stagista inaspettato, uscito nel 2015. La regista è nota per aver diretto Genitori in trappola, L’amore non va in vacanza e What Women Want – Quello che le donne vogliono. Come riportato da The Hollywood Reporter, l’attuale titolo di lavorazione del film è Paris Paramount e Netflix non ha ancora rilasciato commenti a tal proposito. A quanto pare, la storia è incentrata su un giovane regista-sceneggiatore di talento che si ...

