Scarlato | “Festa Scudetto? Saremo oltre due milioni | tifosi da tutto il Mondo”

Leggi su napolipiu

(Di martedì 7 marzo 2023) Gennaroritiene che per ladel Napoli s’aspettadue, condailGennaro, ex difensore e capitano del Napoli, esprime la sua opinione sul momento del club azzurro ai microfoni di Radio Marte. “La sconfitta contro la Lazio? Credo sia stata casuale, il Napoli ha fatto la prestazione contro una squadra che si è posta in maniera differente rispetto al solito. I biancocelesti sono stati bravi e fortunati. Milinkovic Savic e Luis Alberto hanno difeso molto, raramente li ho visti così. Mi auguro che questo stop non lasci alcuna scoria nella testa dei giocatori del Napoli e sono convinto che sarà così. Le sconfitte di sicuro aiutano a crescere, ma quest’anno il Napoli ci ha fatto ...