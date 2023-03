Savoldi: "Osimhen è un calciatore straordinario, Lobotka sta facendo grandi prestazioni" (Di martedì 7 marzo 2023) A "1 Football Club" su 1 Station Radio, è intervenuto Beppe Savoldi, ex calciatore del Napoli, ecco le sue parole: Si aspetta le novità tattiche legate al trequartista dall’Atalanta al Maradona? “Non so se Gasperini confermerà il continuo mutamento tattico, andrebbe compreso se si tratta di adeguamenti all’avversario o alle condizioni della squadra. L’Atalanta è una squadra che mi pare in confusione. I nerazzurri alternano grandi prestazioni ad altrettanti tonfi, pertanto è abbastanza imprevedibile. Tuttavia, parliamo di un club che lotta per grandi obiettivi e per questo va tenuta alta l’attenzione”. Crede che Spalletti opterà per un turnover? “Spalletti non è un allenatore che cambia molto, preferendo non stravolgere la squadra. Credo che impiegherà gli uomini migliori, come spesso fatto ... Leggi su terzotemponapoli (Di martedì 7 marzo 2023) A "1 Football Club" su 1 Station Radio, è intervenuto Beppe, exdel Napoli, ecco le sue parole: Si aspetta le novità tattiche legate al trequartista dall’Atalanta al Maradona? “Non so se Gasperini confermerà il continuo mutamento tattico, andrebbe compreso se si tratta di adeguamenti all’avversario o alle condizioni della squadra. L’Atalanta è una squadra che mi pare in confusione. I nerazzurri alternanoad altrettanti tonfi, pertanto è abbastanza imprevedibile. Tuttavia, parliamo di un club che lotta perobiettivi e per questo va tenuta alta l’attenzione”. Crede che Spalletti opterà per un turnover? “Spalletti non è un allenatore che cambia molto, preferendo non stravolgere la squadra. Credo che impiegherà gli uomini migliori, come spesso fatto ...

