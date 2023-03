Saviano si fa anche il cartone animato. Di chi parla? Di un “eroe” coraggioso che porta il suo nome… (Di martedì 7 marzo 2023) “È la storia di un ragazzo condannato a morte da un’organizzazione criminale. Quel ragazzo sono io”. Indovinate chi? Ma sì, lui, sempre lui, Roberto Saviano, l’auto-eroe che vive alimentando la sua mitologia a distanza di anni dal romanzo “Gomorra” che gli aveva regalato successo e notorietà. Stavolta lo scrittore annuncia una nuova impresa: fare il regista del suo cartone animato, la regia del film d’animazione Sono ancora vivo, basato sull’omonima graphic novel del 2021, pubblicata da Bao Publishing e realizzata in collaborazione con l’illustratore israeliano Asaf Hanuka. Saviano annuncia il cartone animato su se stesso La realizzazione del cartoon è stata annunciata dallo stesso Saviano in una intervista a Variety. “Il film è la storia di un ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 7 marzo 2023) “È la storia di un ragazzo condannato a morte da un’organizzazione criminale. Quel ragazzo sono io”. Indovinate chi? Ma sì, lui, sempre lui, Roberto, l’auto-che vive alimentando la sua mitologia a distanza di anni dal romanzo “Gomorra” che gli aveva regalato successo e notorietà. Stavolta lo scrittore annuncia una nuova impresa: fare il regista del suo, la regia del film d’animazione Sono ancora vivo, basato sull’omonima graphic novel del 2021, pubblicata da Bao Publishing e realizzata in collaborazione con l’illustratore israeliano Asaf Hanuka.annuncia ilsu se stesso La realizzazione del cartoon è stata annunciata dallo stessoin una intervista a Variety. “Il film è la storia di un ...

