Sassuolo - Cremonese, le pagelle: Laurienté in tutti i gol (7). Dessers spietato, 7,5 (Di martedì 7 marzo 2023) Il campanello strilla due volte, in una lo salva il palo esterno (ma lui c'era). Dessers lo infila due volte. Bravo su Ciofani. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già ... Leggi su gazzetta (Di martedì 7 marzo 2023) Il campanello strilla due volte, in una lo salva il palo esterno (ma lui c'era).lo infila due volte. Bravo su Ciofani. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Con tutto il rispetto per #Cremonese e #Sassuolo, e sono sincero, ma i nostri eroi pensano davvero di vendere le pa… - CBSSportsGolazo : HT: Sassuolo 2-0 Cremonese 46': Subs on ?? 62': Sassuolo 2-1 Cremonese 83': Sassuolo 2-2 Cremonese Cyriel Dessers w… - IFTVofficial : Osimhen has now scored in 8 STRAIGHT SERIE A GAMES ?? • Sampdoria ? • Juventus ?? • Salernitana ? • Roma ? • Spezia… - NoticieroMPress : RT @jatirado_oc: Sassuolo saca victoria 3-2 ante Cremonese en Serie A - internewsit : VIDEO - Sassuolo-Cremonese 3-2, Serie A: gol e highlights della partita - -