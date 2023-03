Sarri: «Bene la prima parte, ma poi abbiamo esagerato con il possesso» (Di martedì 7 marzo 2023) Sarri parla ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta interna per 1-2 della Lazio contro l’Az Alkmaar nella gara di andata di Conference League. Il tecnico toscano ha esordito parlando della partita: «Ci abbiamo messo del nostro stasera, perché abbiamo fatto Bene nella prima parte di partita. Poi abbiamo cambiato atteggiamento palleggiando nella nostra area, rischiando qualcosa di troppo e permettendo agli avversari di fare ciò in cui sono più bravi. Invece di continuare sulla falsa riga della prima parte di gara abbiamo permesso loro di arrivare in area. A volte siamo usciti Bene e siamo tornati sul portiere, alla lunga finisci per rischiare qualcosa. Noi abbiamo ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 7 marzo 2023)parla ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta interna per 1-2 della Lazio contro l’Az Alkmaar nella gara di andata di Conference League. Il tecnico toscano ha esordito parlando della partita: «Cimesso del nostro stasera, perchéfattonelladi partita. Poicambiato atteggiamento palleggiando nella nostra area, rischiando qualcosa di troppo e permettendo agli avversari di fare ciò in cui sono più bravi. Invece di continuare sulla falsa riga delladi garapermesso loro di arrivare in area. A volte siamo uscitie siamo tornati sul portiere, alla lunga finisci per rischiare qualcosa. Noi...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : #Sarri: «Bene la prima parte, ma poi abbiamo esagerato con il possesso» A Sky: «Al ritorno dobbiamo avere la stess… - JustPaolaC : @AnnaMariaDeFalc #Sarri a Napoli ha imparato bene una cosa :la cazzimma! - paolino3molada : RT @D_IP17: Sarri si conferma ancora per ciò che è Il solito cagasotto che per far bene in campionato esce dalle competizioni U gumandant… - cianchetto4 : @Klosevic11 Eccolo: -Ti sei cagato 3/4 grandi occasioni da goal (Felipe su tutti) -Hai preso 2 goal su 2 palloni p… - DaSempreLaziale : @CucchiRiccardo Nel momento in cui abbassa pressing e intensità la #Lazio diventa vulnerabile. Alcuni giocatori han… -