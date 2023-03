Sarno | rissa tra tifosi | arrestati 4 ultras della Scafatese

Leggi su zon

(Di martedì 7 marzo 2023) La Polizia di Stato ha tratto in arresto durante la notte appena trascorsa 4scafatesi, resisi responsabili di episodi avvenuti questa domenica, 5 marzo, presso lo stadio “F. Squitieri” di, dove si è disputato l’incontro di calcio “San Marzano Calcio –Calcio 1922”, gara valevole per il Campionato Regionale di Eccellenza, girone B. Durante le fasi di afflusso allo stadio, un gruppo di 15, a bordo di un minivan di colore bianco e due autovetture, non seguendo il percorso prestabilito per l’arrivo in sicurezza al settore ospiti dello stadio, hanno raggiunto l’ingresso del settore dedicato ai sostenitori del San Marzano. Giunti in prossimità dell’accesso, con volto coperto e muniti di mazze, gli stessi sono scesi dai veicoli lanciando ...