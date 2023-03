Sarah Ferguson non è invitata all’incoronazione | ma difende il principe Andrea

(Di martedì 7 marzo 2023)è attualmente impegnata in un tour per promuovere il suo nuovo romanzo rosa, A Most Intriguing Lady. L’ex moglie delha dichiarato qualche giorno fa di aver trovato una sua dimensione proprio con la scrittura, che le ha permesso di distaccarsi dall’immagine della Famiglia Reale. Nonostante ciò, però, la duchessa di York continua a schierarsi in favore del. Lo ha fatto in modo del tutto particolare nel corso di un’intervista di 60 minuti con l’editore di Glamour Samantha Barry. Per l’occasione laha trattato moltissimi argomenti, ma ha evitato di condividere dettagli approfonditi sul suo ex marito, da cui ha divorziato nel 1996. Alla domanda della Barry su cosa pensasse delle scandalose vicende del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DaliaEssenza : RT @VanityFairIt: Sarah Ferguson: «Harry e Meghan? Nessuno li può giudicare, neanche io» - VanityFairIt : Sarah Ferguson: «Harry e Meghan? Nessuno li può giudicare, neanche io» - VanityFairIt : Sarah Ferguson si conquista il look royal del giorno con un look hot pink che avrebbe subito il like di Barbie - VanityFairIt : Nonostante gli scandali, #SarahFerguson è sempre stata vicina al marito, oggi rivela il perché - Wamiz_it : I Corgi della Regina Elisabetta abbaiano al nulla: Sarah Ferguson sa perché -

Non solo,e le sue figlie sono molto vicine ai Duchi di Sussex , e li spalleggiano in questa "rivincita" contro i Windsor. Del resto, siache Eugenie e Beatrice sono sempre state ..., che si è sentita giudicata per tutta la vita, ha dichiarato che non si sognerebbe mai di criticare le scelte altrui. La duchessa di York ha rivelato di non avere "alcuna opinione" sul ...... Joan Allen, Jason Alexander, Cary - Hiroyuki Tagawa, Erick Avari, Davenia McFadden,Roemer, ... una miniserie in due parti di Roger Young, con Rebecca, Minnie Driver, Iain Glen, Morena ...

Sarah Ferguson rivela: «Il mio appoggio ad Andrea di York era un sollievo per la regina» Vanity Fair Italia

In un'intervista, la duchessa di York dice che dopo una vita di critiche subìte, non vuole esprimere «alcuna opinione» sui duchi di Sussex fuggiti in California. E poi che lady Diana «sarebbe incredib ...La duchessa anche dopo lo scandalo Epstein è sempre rimasta al fianco dell'ex marito. E ora intervistata da The Telegraph ha detto che Elisabetta II «era molto sollevata» dall'idea che quel «povero fi ...