(Di martedì 7 marzo 2023) Sono 4 gli azzurri qualificati per glidi finale del challenger didel Cile (80.000 $ di montepremi sul cemento). Riccardo(182) ha vinto il derby azzurro superando per 76 62 ...

Riccardo(182) ha vinto il derby azzurro superando per 76 62 Marco Cecchinato, testa di serie numero 2 e numero 91 Atp. Avanti anche ...... che balza avanti di 35 posti grazie al titolo a, il secondo in carriera. Il cileno è ...350 - 2 15 (167) Francesco Maestrelli 350 +8 16 (180) Luciano Darderi 329 +4 17 (182) Riccardo...del Cile (80.000 $ sul cementio) sono 6 gli azzurri al via . Marco Cecchinato, testa di serie numero 2 e 91 Atp, affronta al primo turno Riccardo(182). Luciano Darderi invece ha ...

Santiago: Bonadio, Vavassori, Agamenone e Gaio agli ottavi SuperTennis

A Santiago del Cile (80.000 $ sul cementio) sono 6 gli azzurri al via . Marco Cecchinato, testa di serie numero 2 e 91 Atp, affronta al primo ...Ultimo azzurro in gara in Cile, Riccardo Bonadio cede a Laslo Djere con un doppio 7-5 e saluta dopo un ottimo torneo con qualche rimpianto ...