Sanremo 2023, nuove certificazioni anche questa settimana (Di martedì 7 marzo 2023) Il successo del Festival di Sanremo prosegue e nel corso della terza settimana sono arrivati due dischi d'oro e uno di platino. Nel dettaglio hanno venduto 50 mila copie Paola & Chiara con Furore e Mara Sattei con Duemilaminuti; mentre Madame con Il Bene Nel Male ha raddoppiato ed ha conquistato il disco di platino. "FURORE è certificato ORO ma solo perché la certificazione GLITTER ancora non esiste " – hanno scritto Paola & Chiara su Instagram – "Grazie, grazie grazie a tutti voi, l'amore che ci mandate lo sentiamo tutto ". Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola IezziPaola&Chiara (@paolaiezzireal) Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da mara sattei (@mara.sattei)

