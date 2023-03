Sanità, Rubano (FI): “Ennesima presa in giro dalla premiata ditta De Luca & Company” (Di martedì 7 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Ennesima presa in giro del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che da anni ci propina i suoi spot su Sant’Agata de’ Goti e sul Cerreto Sannita. Oggi, dal palco del Teatro Comunale ha annunciato che al Pascale devono partire dei lavori di riqualificazione e, avendo, Sant’Agata a disposizione, intende trasferire tutta l’attiva chirurgica oncologica lì. Praticamente ha ripetuto un annuncio fatto 6 anni fa, scritto nero su bianco nel decreto n.54 del 7-11-2017, richiamante la Delibera Consiglio dei Ministri del 10.07.2017 (punto i) per la cura delle patologie oncologiche. Ha sottolineato poi che fesserie non ne dice, no, ma prese in giro nei confronti dei cittadini sanniti ne fa, eccome. Siamo stanchi di subire questa malagestione, anzi pessima, delle risorse ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 7 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“indel presidente della Regione Campania, Vincenzo De, che da anni ci propina i suoi spot su Sant’Agata de’ Goti e sul Cerreto Sannita. Oggi, dal palco del Teatro Comunale ha annunciato che al Pascale devono partire dei lavori di riqualificazione e, avendo, Sant’Agata a disposizione, intende trasferire tutta l’attiva chirurgica oncologica lì. Praticamente ha ripetuto un annuncio fatto 6 anni fa, scritto nero su bianco nel decreto n.54 del 7-11-2017, richiamante la Delibera Consiglio dei Ministri del 10.07.2017 (punto i) per la cura delle patologie oncologiche. Ha sottolineato poi che fesserie non ne dice, no, ma prese innei confronti dei cittadini sanniti ne fa, eccome. Siamo stanchi di subire questa malagestione, anzi pessima, delle risorse ...

