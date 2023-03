Samuel Romano oltre i Subsonica (Di martedì 7 marzo 2023) Compie oggi gli anni Samuel Romano, cantante e chitarrista dei Subsonica. Nato a Torino il 7 marzo del 1972, lo celebriamo ripercorrendo la sua carriera attraverso i suoi album senza la band di cui è leader carismatico e frontman. Andiamo a scoprire le diverse anime musicali di Samuel Romano. O semplicemente Samuel, come lo conoscono tutti. I Subsonica Copyright PlusMagazineNon possiamo non dedicare un piccolo spazio ai Subsonica. Il gruppo è nato nel 1996 dall’unione di alcuni musicisti già attivi sulla scena alternativa di Torino. Samuel è il cantante e compone i pezzi insieme ai cofondatori Max Casacci e Boosta. La band ha all’attivo nove album in studio. Il disco d’esordio è Subsonica, del 1997. Poi arriva il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 7 marzo 2023) Compie oggi gli anni, cantante e chitarrista dei. Nato a Torino il 7 marzo del 1972, lo celebriamo ripercorrendo la sua carriera attraverso i suoi album senza la band di cui è leader carismatico e frontman. Andiamo a scoprire le diverse anime musicali di. O semplicemente, come lo conoscono tutti. ICopyright PlusMagazineNon possiamo non dedicare un piccolo spazio ai. Il gruppo è nato nel 1996 dall’unione di alcuni musicisti già attivi sulla scena alternativa di Torino.è il cantante e compone i pezzi insieme ai cofondatori Max Casacci e Boosta. La band ha all’attivo nove album in studio. Il disco d’esordio è, del 1997. Poi arriva il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gooner_jiji : RT @PvPmedievalist: Quindi, secondo Samuel Ramani (Ph.D in relazioni internazionali conseguito presso l'Università di Oxford) Italia e Germ… - NonMiAvreteMai5 : RT @PvPmedievalist: Quindi, secondo Samuel Ramani (Ph.D in relazioni internazionali conseguito presso l'Università di Oxford) Italia e Germ… - GervasioGold : RT @PvPmedievalist: Quindi, secondo Samuel Ramani (Ph.D in relazioni internazionali conseguito presso l'Università di Oxford) Italia e Germ… - Zepset1969 : RT @PvPmedievalist: Quindi, secondo Samuel Ramani (Ph.D in relazioni internazionali conseguito presso l'Università di Oxford) Italia e Germ… - OttobreInfo : RT @PvPmedievalist: Quindi, secondo Samuel Ramani (Ph.D in relazioni internazionali conseguito presso l'Università di Oxford) Italia e Germ… -