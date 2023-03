Sampdoria | piove sul bagnato | istanza contro il club blucerchiato

(Di martedì 7 marzo 2023) Situazione sempre più complicata in casa, dentro e fuori dal campo. Ilè reduce dal pareggio nel campionato di Serie Ala Salernitana, la sfida si è conclusa sul risultato di 0-0. Non riesce a svoltare la stagione della squadra di Stankovic, all’ultimo posto in classifica. Il gruppo continua la preparazione in vista della proibitiva trasferta di campionatola Juventus. A tenere banco è anche il futuro del, si preannuncia un’estate caldissima sul fronte cessione e sul caso delle plusvalenze fittizie. Foto di Luca Zennaro / AnsaL’laNel frattempo l’agente Mario Giuffredi ha presentato un’arbitralela ...

Commenta per primo L'attacco della, già di suo numericamente non foltissimo, deve fare i conti con un'altra tegola in questo mese cruciale per il futuro dei blucerchiati. Nei giorni scorsi infatti si è fermato Sam Lammers , ...Commenta per primosul bagnato in casa. Oltre al danno, la partita con il Monza lascia in bocca anche il gusto della beffa a livello di infortuni. Fabio Quagliarella , infatti, si è dovuto fermare a ...Vincenzo Montella, ex attaccante di, Roma e nazionale azzurra, allena il Demirspor di ... "I ragazzi sono preoccupati perché la gente lì è per strada e. Dobbiamo capire cosa ...

Brutte notizie in casa Sampdoria, già in una situazione delicatissima dal punto di vista sportivo: istanza contro il club blucerchiato ...Il pari con la Salernitana lascia le cose come stanno, cioè messe malissimo. Il bilancio della gestione Stankovic, sia pure con una squadra ulteriormente indebolita a gennaio rispetto a quella guidata ...