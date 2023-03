Sampdoria non fa rima con gol: retrocessione dietro l’angolo e record di inconcludenza ad un passo (Di martedì 7 marzo 2023) La stagione 2022-2023 per la Sampdoria si sta trasformando sempre più in un vero e proprio incubo sportivo. Un tunnel buio in fondo al quale non si vede mai un raggio di luce. La situazione già ad inizio anno si sapeva sarebbe stata molto complicata, specialmente per criticità al di fuori del campo di gioco, ma ben presto anche il manto erboso si è fatto decisamente in salita per la compagine blucerchiata. L’ambiente sapeva perfettamente quello a cui sarebbe andato incontro: una stagione di sofferenza. I tifosi, infatti, non hanno mai fatto mancare il loro apporto alla squadra. Sempre numerosi e calorosi in ogni stadio. Ma, zero euro da spendere nel calciomercato estivo, erano un biglietto da visita allarmante, ben sapendo che durante il campionato tanti euro (ma questa volta milioni) sarebbe stati da trovare per pagare gli stipendi dei calciatori. Al momento questa ... Leggi su oasport (Di martedì 7 marzo 2023) La stagione 2022-2023 per lasi sta trasformando sempre più in un vero e proprio incubo sportivo. Un tunnel buio in fondo al quale non si vede mai un raggio di luce. La situazione già ad inizio anno si sapeva sarebbe stata molto complicata, specialmente per criticità al di fuori del campo di gioco, ma ben presto anche il manto erboso si è fatto decisamente in salita per la compagine blucerchiata. L’ambiente sapeva perfettamente quello a cui sarebbe andato incontro: una stagione di sofferenza. I tifosi, infatti, non hanno mai fatto mancare il loro apporto alla squadra. Sempre numerosi e calorosi in ogni stadio. Ma, zero euro da spendere nel calciomercato estivo, erano un biglietto da visita allarmante, ben sapendo che durante il campionato tanti euro (ma questa volta milioni) sarebbe stati da trovare per pagare gli stipendi dei calciatori. Al momento questa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlePassanti : #Sampdoria non fa rima con gol: retrocessione dietro l’angolo e record di inconcludenza ad un passo - - BisioLuca : @Eurosport_IT NON DOVETE DARE SPAZIO A QUESTO PERSONAGGIO. ABBIATE RISPETTO PER I TIFOSI DELLA SAMPDORIA!!!!! - MatteoPitturru : RT @pablosamp46: Non credo servano parole per descrivere questa foto #daledoria #sampdoria - Calciopress : Antonio Cincotta e Sampdoria Women poco più di un anno dopo: forse non si era ancora spenta la ‘scintilla umana’ - liam4ever : @firstjoker1 @CalcioFinanza la sampdoria non c'è nell'elenco e il bologna ha un quarto dei trofei dell'Inter... non… -