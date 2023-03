Salvini “Piantedosi sostenuto da tutto il governo” (Di martedì 7 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Chiedono le mie dimissioni dopo la tragedia di Cutro? O è ignoranza o malafede, la guardia costiera conta oltre 10mila uomini e donne che in mare sono pronti a salvare vite, la tragedia che si è vissuta a Cutro ha come unici colpevoli gli scafisti, la guardia costiera era stata avvisata a tragedia avvenuta. Attaccare Salvini va bene, ma attaccare chi rischia la vita mi sembra veramente bassa politica”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ospite di Rtl 102.5. “Ho sentito il ministro Piantedosi anche per avere maggiori controlli, bisogna garantire l'asilo a chi scappa dalla guerra ma bisogna essere più efficienti su chi delinque – ha aggiunto – Il ministro Piantedosi è pienamente sostenuto dal governo, la squadra di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Chiedono le mie dimissioni dopo la tragedia di Cutro? O è ignoranza o malafede, la guardia costiera conta oltre 10mila uomini e donne che in mare sono pronti a salvare vite, la tragedia che si è vissuta a Cutro ha come unici colpevoli gli scafisti, la guardia costiera era stata avvisata a tragedia avvenuta. Attaccareva bene, ma attaccare chi rischia la vita mi sembra veramente bassa politica”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo, ospite di Rtl 102.5. “Ho sentito il ministroanche per avere maggiori controlli, bisogna garantire l'asilo a chi scappa dalla guerra ma bisogna essere più efficienti su chi delinque – ha aggiunto – Il ministroè pienamentedal, la squadra di ...

