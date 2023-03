Salta (per ora) la visita di McCarthy a Taiwan. Tsai andrà negli Usa (Di martedì 7 marzo 2023) La presidente Taiwanese, Tsai Ing-wen, ha convinto lo Speaker della Camera statunitense, Kevin McCarthy, a incontrarsi in California piuttosto che a Taipei per evitare una risposta militare aggressiva da parte della Cina, mentre la tensione tra Pechino e Washington resta altissima. Tsai visiterà la California e New York all’inizio di aprile, nell’ambito di un viaggio in Guatemala e Belize. Secondo diverse persone che hanno familiarità con la situazione, Tsai ha anche deciso di accettare un invito a parlare alla Reagan Library nel sud della California. La presidente Taiwanese, il cui mandato scade a maggio, ha visitato la Reagan Library anche nel 2018 e ha fatto delle “osservazioni”, ma non un discorso formale. Evitare l’effetto Pelosi Secondo varie ricostruzioni ... Leggi su formiche (Di martedì 7 marzo 2023) La presidenteese,Ing-wen, ha convinto lo Speaker della Camera statunitense, Kevin, a incontrarsi in California piuttosto che a Taipei per evitare una risposta militare aggressiva da parte della Cina, mentre la tensione tra Pechino e Washington resta altissima.visiterà la California e New York all’inizio di aprile, nell’ambito di un viaggio in Guatemala e Belize. Secondo diverse persone che hanno familiarità con la situazione,ha anche deciso di accettare un invito a parlare alla Reagan Library nel sud della California. La presidenteese, il cui mandato scade a maggio, hato la Reagan Library anche nel 2018 e ha fatto delle “osservazioni”, ma non un discorso formale. Evitare l’effetto Pelosi Secondo varie ricostruzioni ...

