Salma Maryam in Germania solo grazie a donazioni tedesche

(Adnkronos) – (dall'inviata Elvira Terranova) – Il corpo senza vita di Maryam Safari, 17 anni, poco dopo le 14, lascia la camera ardente del Palamilone di Crotone a bordo di un carro funebre della ditta 'Ahammer Bestattungen' di Weilheim, in Baviera. Il rimpatrio, costato quasi seimila euro, è stato possibile solo grazie alle donazioni fatte dai cittadini tedeschi dopo il naufragio di Steccato di Cutro (Crotone). A guidare il carro è un impiegato tedesco arrivato oggi dalla Germania per portare la Salma in Baviera. "Sono qui solo grazie al cuore grande dei tedeschi", dice infastidito. "Altrimenti chissà quando sarebbe stato possibile portare questa ragazza in Germania…", aggiunge. La sorella di Maryam, Niyayesh di 7 ...

