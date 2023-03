Salerno | inaugurazione progetto fotografico “Perché non io?”

Leggi su zon

(Di martedì 7 marzo 2023) Questa sera, martedì 7 marzo, alle ore 18, presso il Palazzo di Città di, Armando Cerzosimo, inaugurerà in un comune illuminato di giallo, ilnon io?” dedicato alle donne afghane e iraniane. Sono le donne delle terre d’Oriente, delle Mille e una notte, “dove i profumi rallegravano l’ anima. E gli sguardi corteggiavano gli sguardi. E spingevano alla gioia. E i santi incontravano i peccatori. E ciascuno era felice della propria follia… Quanto sei bella pietra sumera, il tuo cuore ancora batte per Gilgamesh”. La Festa della Donna sarà a loro dedicata.aderisce, infatti, alla proposta di Anci e dedica le iniziative in programma per l’8 marzo alla condizione femminile in Afghanistan e Iran, esprimendo solidarietà e vicinanza alle donne di quei paesi ...