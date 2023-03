Salerno, Alfieri: sia un 8 marzo contro ogni disuguaglianza (Di martedì 7 marzo 2023) Il Presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri augura buon 8 marzo tutte le donne, con la promessa che tutta l’Amministrazione Provinciale si impegni a promuovere e tutelare il cambiamento culturale e politico necessario per combattere disparità. Di seguito la nota del Presidente della Provincia di Salerno, Franco Alfieri: “Le rivendicazioni degli anni settanta sembrano ancorate al passato remoto, eppure la parità di genere, che è uno degli obiettivi fondamentali dell’Unione Europea, è ancora molto distante in Italia e, oggi più che mai, viene messa in discussione da riflussi culturali e politici. La violenza sulle donne per esempio, riempie la nostra cronaca quotidiana e, purtroppo, si respira sempre di più nell’aria la celebrazione di un ruolo femminile che vede la donna solo come moglie ... Leggi su zon (Di martedì 7 marzo 2023) Il Presidente della Provincia diFrancoaugura buon 8tutte le donne, con la promessa che tutta l’Amministrazione Provinciale si impegni a promuovere e tutelare il cambiamento culturale e politico necessario per combattere disparità. Di seguito la nota del Presidente della Provincia di, Franco: “Le rivendicazioni degli anni settanta sembrano ancorate al passato remoto, eppure la parità di genere, che è uno degli obiettivi fondamentali dell’Unione Europea, è ancora molto distante in Italia e, oggi più che mai, viene messa in discussione da riflussi culturali e politici. La violenza sulle donne per esempio, riempie la nostra cronaca quotidiana e, purtroppo, si respira sempre di più nell’aria la celebrazione di un ruolo femminile che vede la donna solo come moglie ...

