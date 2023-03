Salerno, al teatro La Mennola va in scena “Amore mio” (Di martedì 7 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSi terrà nei giorni 10, 11 e 12 marzo, presso il teatro “La Mennola” di Salerno, la messa in scena di “Amore mio”, terzo spettacolo di “scena teatro” dedicato al suo ventennale. In scena, per “Amore mio”, vi saranno Antonello De Rosa, Margherita Rago e Renato Rescigno. Le musiche sono composte da Romolo Bianco mentre la regia è di Antonello De Rosa. “Amore mio nasce dall’esigenza di raccontare l’Amore nelle sue diverse sfaccettature– dichiara Antonello De Rosa – l’Amore per una persona, l’Amore per le cose, per una vita migliore, l’Amore buono e anche, purtroppo, quello sbagliato, un omaggio a quelle donne che subiscono ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 7 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSi terrà nei giorni 10, 11 e 12 marzo, presso il“La” di, la messa indi “mio”, terzo spettacolo di “” dedicato al suo ventennale. In, per “mio”, vi saranno Antonello De Rosa, Margherita Rago e Renato Rescigno. Le musiche sono composte da Romolo Bianco mentre la regia è di Antonello De Rosa. “mio nasce dall’esigenza di raccontare l’nelle sue diverse sfaccettature– dichiara Antonello De Rosa – l’per una persona, l’per le cose, per una vita migliore, l’buono e anche, purtroppo, quello sbagliato, un omaggio a quelle donne che subiscono ...

