Salernitana – Bologna | Prevendita biglietti

L'U.S. Salernitana 1919 comunica che a partire dalle ore 9:00 di giovedì 9 marzo, e fino alle ore 9:00 di venerdì 10 marzo saranno in vendita con diritto di prelazione per possessori di Granata Card o Fidelity Card della Salernitana, i tagliandi per la gara di Campionato Serie A TIM Salernitana – Bologna in programma sabato 18 marzo alle ore 18:00 presso lo Stadio 'Arechi' di Salerno. La vendita libera partirà alle ore 10:00 di venerdì 10 marzo. E' possibile acquistare i tagliandi online a questo link https://usSalernitana1919.vivaticket.it/e presso i punti vendita VivaTicket. Per questa gara non è ammesso il cambio utilizzatore. Prezzi Intero Over 65, Donne Under 14 Prezzo Prezzo Prezzo Tribuna Rossa Vip Nord-Sud € 77 + € 3,00 € 40 + € 3,00 € 33 + € 3,00 Tribuna Verde Sud/Nord € 52 + € 3,00 € 28 + ...

